Бенфіка продовжує розривати трансферний ринок – "орли" підписали двох форвардів, одного з яких радили Динамо

Бенфіка стала ледь не найактивнішим клубом літнього трансферного вікна, оформивши вже три серйозні підписання.

Новачками клубу стали два форварди – Джан-Лука Вальдшмідт (Фрайбург) і Евертон (Греміо), інформує офіційний сайт лісабонців. Контракти обох гравців розраховані до літа 2025-го. Ціна бразильця склала 20 млн євро, а німця – 15 млн.

Бенфіка офіційно підписала Вертонгена

Евертон ставав найкращим бомбардиром Копа Амеріка-2019 у складі збірної Бразилії. До слова, легендарний Рівалдо радив київському Динамо підписати зірку Греміо. Вальдшмідт провів доволі продуктивний сезон 2019/20 за Фрайбург – 8 голів та 3 асисти у 24 матчах.

Нагадаємо, Бенфіка посіла друге місце чемпіонату Португалії, а в Лізі Європи вилетіла від Шахтаря на стадії 1/16 фіналу.

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