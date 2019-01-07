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Бенфіка позмагається з Шахтарем за Кайо Фернандеса – португальці заманюють хавбека високою зарплатою

6 січня 22:36 265 Читать на русском
Бенфіка позмагається з Шахтарем за Кайо Фернандеса – португальці заманюють хавбека високою зарплатою
Кайо Фернандес / Фото ФК AP

Хавбек Аль-Айна Кайо Фернандес користується попитом серед європейських клубів.

Португальська Бенфіка має намір перехопити у Шахтаря Кайо Фернандеса, запропонувавши йому вигідніші фінансові умови, повідомляє A Bola.

Шахтар може придбати півзахисника Аль-Айна Кайо Фернандеса

"Орли" запропонували Фернандесу п'ятирічний контракт на загальну суму 8 мільйонів євро після вирахування всіх податків. Також Бенфіка готова заплатити Лукасу 1,8 млн євро за підписання контракту у вигляді одноразового бонусу.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінив 24-річного півзахисника у 2,5 млн євро.

Варто відзначити, що наставник "гірників" Паулу Фонсека підтвердив інтерес Шахтаря до 26-річного хавбека.

Фонсека підтвердив підписання Шахтарем Маркоса Антоніо та розповів про ще одного потенційного новачка

Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Аль-Айн Аль-Айн Трансфери Шахтаря Кайо Фернандес Кайо Фернандес
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