Бенфіка позмагається з Шахтарем за Кайо Фернандеса – португальці заманюють хавбека високою зарплатою

Хавбек Аль-Айна Кайо Фернандес користується попитом серед європейських клубів.

Португальська Бенфіка має намір перехопити у Шахтаря Кайо Фернандеса, запропонувавши йому вигідніші фінансові умови, повідомляє A Bola.

Шахтар може придбати півзахисника Аль-Айна Кайо Фернандеса

"Орли" запропонували Фернандесу п'ятирічний контракт на загальну суму 8 мільйонів євро після вирахування всіх податків. Також Бенфіка готова заплатити Лукасу 1,8 млн євро за підписання контракту у вигляді одноразового бонусу.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінив 24-річного півзахисника у 2,5 млн євро.

Варто відзначити, що наставник "гірників" Паулу Фонсека підтвердив інтерес Шахтаря до 26-річного хавбека.

Фонсека підтвердив підписання Шахтарем Маркоса Антоніо та розповів про ще одного потенційного новачка