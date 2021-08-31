Бенфіка домовилась про трансфер Валентіно Лазаро, повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

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Хавбек Інтера перебрався до табору "орлів" на правах оренди, угода розрахована до літа 2022-го. У минулому сезоні Валентіно захищав кольори Борусії М, за яку провів у Бундеслізі 22 матчі та відзначився двома голами.

Нагадаємо, Бенфіка на груповому етапі Ліги чемпіонів проведе перший поєдинок проти Динамо, матч запланований на 14 вересня.

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