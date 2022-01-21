Чемпіонат Португалії, 19-й тур

Арока – Бенфіка – 0:2

Гол: Нуньєс, 32 (пен), Рамос, 90+2

Роман Яремчук вийшов зі стартових хвилин на протистояння з аутсайдером Прімейра-ліги (17 сходинка з 18), але у першому таймі українець мало що створив. Натомість відзначився один із його конкурентів – Дарвін Нуньєс. Нападник, якого сватають в топ-клуби Європи, реалізував пенальті, забивши вже 20-й гол в сезоні. Арока могла зрівнювати ситуацію на табло, адже рефері вказав на 11-метрову позначку. Втім, Бассо підвів команду, ганебно пробивши.

Яремчук був малопомітним у складі "орлів". Це підтверджують і статистичні дані: Роман лише 8 разів торкався м'яча в першій 45-хвилинці. І це все було за межами штрафного майданчика суперника!

Українського форварда зняли з гри одразу по перерві, випустивши замість нього Евертона. Бенфіка на 90+2 хвилині ще й подвоїла перевагу завдяки голу Рамоса, який 17 хвилин до того з'явився на полі.

Перемога дозволила "орлам" закріпитись на третій сходинці, набравши 44 очки. Відставання від лідера Порту складає 6 залікових балів, але у "драконів" ще є поєдинок в запасі.

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