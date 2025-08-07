Дуже рівний матч

Трубін проводив свій другий офіційний матч після вильоту з Клубного ЧС-2025, на якому феєрив і фейлив Трубін. Перед цим Бенфіка мінімально перемогла Спортінг у Суперкубку. На поєдинок проти Ніцци підопічні Бруну Лаже їхали в статусі фаворита, однак перевага португальців у коефіцієнтах була невеличкою. Очікувалось, що гостям буде непросто.

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Втім, матч на Блакитному березі розчарував. Бенфіка провела 18 ударів, але дійсно гострих епізодів було небагато. Один з двох найкращих у першому таймі стався на 7-й хвилині, коли Отаменді замикав навіс з кутового – м'яч летів під дальню стійку, однак на лінії його зупинив Івановіч. От тільки Франьйо грає за лісабонців!

Інший шанс відкрити рахунок на 39-й хвилині змарнував Павлідіс. Діуф парирував його постріл з центру штрафного, а потім ще й взяв добивання з лінії воротарського. Причому другий постріл він парирував ногами, лежачи на газоні.

Крім цього, пригадується лонгшот Шельдерупа, який летів під ліву стійку. Діуф не спав. Ніцца огризнулась кількома контратаками й завдала 12 ударів, більшість з яких пройшли до перерви. Знову ж таки, моментів виникало мало.

В актив гостей можна записати тільки лонгшот Будаві (повз ліву стійку) та вривання Моффі на лівий край штрафного – він завершив його пострілом повз ближній кут. Обидва епізоди пройшли після 30-ї хвилини. Загалом, перший тайм виявився цікавішим за другий, але саме по перерві вболівальники побачили голи.

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Рахунок було відкрито на 54-й хвилині. Це зробили лісабонці. Гол виявився доволі простим – Аурснес прорвався правим флангом і виконав подачу, а Івановіч перестрибнув суперника й замкнув у протихід Діуфу. 0:1!

На 88-й же хвилині Бенфіка подвоїла свою перевагу зусиллями Флорентіну. Португальський опорник вгатив з дальньої дистанції у ближній кут. Діуф не побачив мить удару. 0:2.

Нічого гострішого в другому таймі вболівальники не побачили. Фінальний свисток зафіксував перемогу Бенфіки. Важко сказати, наскільки вона була заслуженою. За очікуваними голами у "орлів" шалена перевага – 1,87 проти 0,67 – однак 1,08 з них припали на гол Івановіча та момент Павлідіса.

А так за більшістю показників зустріч виявилась рівною. Підопічні Бруну Лаже виграли рівну зустріч, а Трубін особливої роботи не отримав. Мабуть, це і є клас. Матч-відповідь зіграють за тиждень на Да Луж – у разі проходу до наступного раунду Бенфіка зустрінеться з Феєнордом або Фенербахче.

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Але в цьому винен не Анатолій, а суперники. Ніцца завдала всього два удари по воротах. Їхня сумарна гострота потягнула на мізерний 0,21 xG. Показник складності сейву – xGOT – дав ще нижчу оцнку (0,1 очікуваний гол).

Перший постріл стався на 16-й хвилині – французи вибігли у контратаку після кутового, а Моффі завершив її ударом з правого кута штрафного. М'яч летів повільно й по центру, тож Трубін спокійно його спіймав.

На 50-й же хвилині стався найнебезпечніший момент. Клос пройшов кількох опонентів правим флангом і увірвався до центру штрафного. Подальший удар метрів з 12-ти знову не склав проблем для Трубіна – Анатолій забрав його намертво.

Із інших аспектів можна відзначити низьку точність дальніх передач – до адресата дійшли тільки 5 із 15 лонгболів. З іншого боку, не пригадується жодного епізоду, в якому Трубін втратив би ворота чи припустився грубої помилки. Все було спокійно.

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