Бенфіка та Ніцца зустрілись у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Результат та огляд гри читайте в цій новині на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2025/26, кваліфікація, 3-й раунд. Матч-відповідь.

Бенфіка – Ніцца – 2:0 (перший матч – 2:0)

Голи: Аурснес, 18, Шельдеруп, 27

Бенфіка ще в першому матчі оформила комфортну перевагу над Ніццею, але важливо було втримати її і в другій зустрічі. Анатолій Трубін вже звично отримав місце у воротах "орлів". Гра складалась на користь Бенфіки, хоча її суперникам необхідно було відіграватись.

Півзахисник Ніцци відмовляється грати проти Трубіна в кваліфікації Ліги чемпіонів – відома причина

На 18-й хвилині лісабонці вийшли вперед. Після довгої передачі Барренчеа з центру поля Шельдеруп зупинив м'яч на лівому краю штрафного та точно віддав на Аурснеса. Той зупинив м'яч першим дотиком, посадивши захисника на п'яту точку, а другим відправив м'яч у дальній кут.

А на 27-й хвилині ця ж зв'язка оформила друге взяття воріт. Цього разу після комбінації на правому краю штрафного Аурснес помітив вільного Шельдерупа на лінії карного та викотив тому під удар – 2:0! Ніцца ніби і намагалась відігратись, завдавши 10 ударів по воротах Трубіна, але лише один прийшовся у площину. Українець фактично не мав роботи і в другій зустрічі, яка теж завершилась впевненою перемогою 2:0 та з загальним рахунком 4:0 у протистоянні.

Бенфіка перемогла Ніццу за рівної гри, зробивши заявку на плей-офф ЛЧ – Трубін провів легкий матч

O golo de Aursnes que abriu o marcador no Benfica - Nice na Luz!#SLBOGCN #UCL



pic.twitter.com/3IartxNfGX — GoalFeed (@GoalFeedPT) August 12, 2025