У матчі 13-го туру "орли" на власному полі програли "левам". Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Португалія, Прімейра-ліга, 13-й тур

Бенфіка – Спортінг – 1:3

Голи: Піцці, 90+6 – Сарабія, 8, Паулінью, 62, Матеус, 68

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Бенфіка у лісабонському дербі приймала на своєму полі Спортінг. Гості зусиллями Сарабії вийшли вперед вже на восьмій хвилині, а в середині другого тайму протягом шести хвилини довели рахунок до розгромного. "Орлам" вдалось забити гол престижу лише у доданий час.

Український форвард Роман Яремчук вийшов на поле по перерві, але результативними діями не відзначився. Перемога дозволила Спортінгу зрівнятись за очками з Порту, який лідирує у турнірній таблиці. Бенфіка відстає від від них вже на 4 пункти і з 31 балом посідає третю сходинку.

Вже у середу, 8 грудня, команда українця в рамках останнього туру групового турніру Ліги чемпіонів прийматиме Динамо. Кияни втратили будь-які шанси на євровесну, тож цей поєдинок буде для "біло-синіх" матчем престижу. Початок зустрічі о 22:00.

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