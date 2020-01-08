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Бенфіка отримає 20 млн євро за екс-форварда Реала, який не зміг відзначитися навіть одним голом у чемпіонаті Португалії

20:32 154 Читать на русском
Бенфіка отримає 20 млн євро за екс-форварда Реала, який не зміг відзначитися навіть одним голом у чемпіонаті Португалії
Рауль Де Томас / Сайт Бенфіки

Бенфіка продовжує свою активну діяльність на трансферному ринку.

Лісабонський клуб близький до продажу нападника Рауля Де Томаса в Еспаньйол, повідомляє A Bola.

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Бенфіка розраховує отримати за гравця 20 млн євро. Саме стільки "орли" заплатили за нападника Реалу в липні 2019 року. Старт Де Томаса у новому клубі видався вкрай невдалим – всього сім матчів у чемпіонаті Португалії і жодного забитого м'яча (щоправда, є по одному голу в Кубку, Кубку ліги і Лізі чемпіонів). Сумнівна статистика вихованця Реала не бентежить Еспаньйол, і "папуги" готові повернути форварда в Іспанію.

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Нагадаємо, Бенфіка є суперником Шахтаря в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі між чемпіонами України та Португалії відбудуться 20 та 27 лютого.

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Рауль Де Томас Рауль Де Томас Еспаньйол Еспаньйол Бенфіка Бенфіка Іспанія Португалія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії
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