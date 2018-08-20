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Бенфіка орендувала захисника Севільї

11:32 46 Читать на русском
Бенфіка орендувала захисника Севільї
Себастьян Коршія / Фото ФК Севілья

Захисник Себастьян Коршія відтепер захищатиме кольори Бенфіки.

Бенфіка досягла домовленості з Севільєю щодо оренди захисника Себастьяна Коршія, повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

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27-річний футболіст успішно пройшов медобстеження і став гравцем Бенфіки. Угода розрахована на рік з можливістю подальшого викупу.

У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Коршія провів 20 матчів у складі Севільї, також допоміг іспанському клубу обіграти угорський Уйпешт в кваліфікації Ліги Європи.

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Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Бенфіка Бенфіка Португалія Себастьян Коршія Себастьян Коршія Севілья Севілья
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