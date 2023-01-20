Бенфіка у своєму твіттері оголосила про повернення Гонсалу Гедеша, який останні пів року виступав у Вулверхемптоні.

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Вінгер перебрався до Лісабона на правах оренди до кінця сезону. Відзначимо, що Гедеш саме тут розпочинав свою кар'єру в 2009 році, звідки перебрався до ПСЖ аж у 2017-му.

Додамо, що Гонсалу в поточному сезоні зіграв у 18 матчах за Вулверхемптон, в яких відзначився 2 голами та асистом. Також в його активі 32 матчі за збірну Португалії (7 забитих м'ячів).

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