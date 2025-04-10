Бенфіка каменя на камені не залишила від друголігового Тірсенсе у першому півфіналі Кубка Португалії 2024/25. Результат та огляд гри в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Португалії 2024/25, перший матч

Тірсенсе – Бенфіка – 0:5

Голи: Жоау, 16, (аг.), Рего, 26, Престіанні, 67, Кабрал, 72, Шельдруп, 84

Бенфіка вийшла на гру у складі, далекому від основного. Більшість зірок команди (зокрема, і Трубін) або потрапили до запасу, або взагалі не були заявлені на гру. Це не завадило ще в першому таймі оформити комфортну перевагу проти аутсайдера. Жоау відзначився автоголом на 16-й хвилині, а ще через 10 хвилин Рего подвоїв перевагу (асистував Шельдеруп).

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У другій половині "орли" добили суперника. Престіанні та Кабрал забили по голу після виходу на заміну (першому асистував Шельдеруп), а наприкінці гри норвежець до дубля з асистів додав гол.

До слова, командам належить провести ще й другий півфінал – запланований він на 23 квітня, початок о 18:00. В іншому півфіналі Спортінг впевнено переміг Ріу Аве (2:0).

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