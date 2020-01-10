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Бенфіка обіграла Авеш у дебютному матчі Вайгля – майбутній суперник Шахтаря вирвав перемогу на останніх хвилинах

23:01 66 Читать на русском
Бенфіка обіграла Авеш у дебютному матчі Вайгля – майбутній суперник Шахтаря вирвав перемогу на останніх хвилинах
Піцці / ESPN

У 16 турі чемпіонату Португалії Бенфіка здобула важку перемогу у матчі проти Авеша.

Чемпіонат Португалії, 16 тур

Бенфіка – Авеш – 2:1

Голи: Піцці, 76, пен, Андре Алмейда, 89 – Мохаммаді, 20.

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Перший тайм лісабонські "орли" точно не можуть записати до свого активу. Навіть дебют зіркового новачка команди Юліана Вайгля не допоміг Бенфіці вразити ворота останньої команди чемпіонату у перші 45 хвилин. Щодо гостей, то вони на 20 хвилині сколихнули Да Луж стрімким проходом Махаммаді і його точним ударом.

Після перерви Бруно Лаге випустив на поле бразильського форварда Карлоса Вінісіуса, який тримав у постійній напрузі оборону Авеша. Майже кожна атака Бенфіки призводила до реального гольового моменту біля воріт гостей. Відігралися господарі на 76 хвилині: Вінісіус заробив пенальті, який реалізував Піцці. Бенфіка продовжила тиснути і таки вирвала три очки: на 89 хвилині після подачі з кутового і скидки того ж Вінісіуса перемогу господарям приніс Андре Алмейда.

Завдяки цьому результату Бенфіка після 16 туру гарантовано залишиться на першому місці у турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Переслідувач "орлів", Порту, сьогодні зіграє свій матч проти Морейренше.

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