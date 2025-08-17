Бенфіка зіграла в першому для себе матчі у новому чемпіонаті Португалії. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Бенфіка стартувала в сезоні 2025/26 чемпіонату Португалії у матчі 2-го туру – гра проти Ріу Аве була перенесена через участь у кваліфікації Ліги чемпіонів. Місце у старті отримав і Анатолій Трубін. "Орли" очікувано захопили м'яч під свій контроль, але перший небезпечний момент створила Ештрела. Болгарський захисник Чернев після розіграшу стандарту пробив вище воріт. Бенфіка відповіла трохи неточним ударом Аурснеса – повз стійку!

Степанов відзначився дебютним голом за Нюрнберг в Кубку Німеччини – ВІДЕО

До перерви довелось вступити в гру і Трубіну. Українець потягнув небезпечний постріл Гастау з-за меж штрафного, перевівши м'яч у стійку, після чого снаряд вилетів на кутовий. В цілому, перевага Бенфіки була відчутна лише в контролі м'яча, а от за ударами Ештрела навіть переважала.

По перерві класну нагоду втратив Годой, який ледь не скористався помилкою Трубіна. Українець відбив перед собою удар Кабрала зі штрафного, а от добивання головою з кількох метрів вийшло неточним. А на 58-й хвилині "орли" заробили право на пенальті: Чернев потягнув Івановіча за футболку, а сербський форвард Бенфіки завалився. Павлідіс холоднокровно реалізував 11-метровий.

На 80-й хвилині Івановіч ледь не подвоїв перевагу, але тепер уже Ренан Рібейру здійснив карколомний сейв та врятував від другого пропущеного м'яча. А на 90-й хвилині Кікаш ледь не вирвав нічию для Ештрели після помилки захисника та пасу з лівого флангу. Нападник вискочив віч-на-віч з Трубіним та в дотик перекинув його, але трохи вище воріт.

Річарда Ріоса вимушено замінив Бруну Лаже, який сів на газон після зіткнення головами з опонентом (у тому епізоді Трубін ледь не отримав жовту, бо щось пояснював судді). Родріго Піньйо потужним ударом зі штрафного ледь не шокував Анатолія, але просвистів повз дальню стійку! Бенфіка відповіла кволою спробою Араужу, яка стала останньою в цій грі – перемога Бенфіки з рахунком 0:1.

Кубок Німеччини: РБ Лейпциг ледь не зганьбився, 9:0 від Вольфсбурга, Степанов голом запустив епічний камбек, але вилетів