Руслан Ротань продовжує визначатись із заявкою олімпійської збірної України – не всі клуби готові відпускати своїх гравців.

Бенфіка надіслала в УАФ повторного листа, в якому повідомила про відмову відпустити Анатолія Трубіна на Олімпіаду, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що "орли" відпустять на Олімпіаду іншого голкіпера, Лео Кокубо. А залишатись із резервістом Самуелем Соарешем та юним Андре Гомешом лісабонці не мають наміру.

Таким чином, наразі Руслан Ротань має трьох кандидатів на поїздку: Кіріл Фесюн (Шахтар), Георгій Єрмаков (Олександрія) та Яків Кінарейкін (СК Дніпро-1). Під питанням Руслан Нещерет, адже Динамо ще не ухвалило рішення щодо нього.

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