Бенфіка не хоче продавати Феліша влітку і встановить за свого таланта божевільну клаусулу

Талановитий півзахисник Бенфіки Жоау Феліш може залишитись у Лісабоні ще на один сезон.

За Фелішем уже полює низка топ-клубів Європи, серед яких Ювентус, Манчестер Сіті та Барселона. Раніше повідомлялося, що в контракті 19-річного гравця прописані відступні в розмірі 120 млн євро, які керівництво Бенфіки хотіло б збільшити до 200 млн.

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"Наш клуб зробить все можливе, щоб зберегти своє багатство. Я хочу гарантувати фанатам, що ніхто не піде. Ми не хочемо нікого радувати і розлучатися з нашими найкращими талантами", – цитує президента Бенфіки Corriere dello Sport.

У нинішньому сезоні в складі Бенфіки Феліш взяв участь в 22 матчах чемпіонату Португалії, в яких забив 13 м'ячів. Його контракт з клубом розрахований до літа 2023 року.

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