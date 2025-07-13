Дублер Анатолія Трубіна в Бенфіці Самуел Соареш стане основним у сезоні-2025/26, повідомляє Record.

Трубін серед лідерів – джерело розкрило зарплати гравців Бенфіки

За інформацією джерела, тренерський штаб "орлів" повністю довіряє 23-річному вихованцю команди, якого ще минулого сезону потрохи підпускали до основи (він провів майже всі матчі в Кубку Португалії).

Водночас Анатолій Трубін буде виставлений на трансфер. Бенфіка планує добряче заробити на українцеві після його ефектної гри на Клубному чемпіонаті світу. Ще однією причиною потенційного прощання з Трубіним є його зарплата – Анатолій входить у трійку найбільших "товстосумів" лісабонців.

Цікаво, що Бенфіку не лякає той факт, що 40% від трансферу вона, згідно з угодою, має віддати Шахтарю.

Нагадаємо, Трубін перейшов до португальського клубу влітку 2023 року за 10 млн євро. Минулого сезону провів за "орлів" 51 матч у всіх турнірах (в тому числі 4 на КЧС-2025), в яких пропустив 54 голи (у 21 поєдинку відстояв "на нуль"). Його контракт з Бенфікою розрахований до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює воротаря у 28 млн євро.

До слова, предметний інтерес до Трубіна проявляє Манчестер Юнайтед, який напередодні залишився без основного голкіпера – Андре Онана травмував задню поверхню стегна і вилетів на 3 місяці. Також підписання українця розглядав Манчестер Сіті.

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