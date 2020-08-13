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Бенфіка наблизилась до підписання Вертонгена

20:35 - Читать на русском
Бенфіка наблизилась до підписання Вертонгена
Ян Вертонген / Фото ФК Тоттенхем

Схоже, бельгійський захисник Ян Вертонген продовжить кар'єру у чемпіонаті Португалії.

Ян Вертонген узгодив деталі контракту з Бенфікою, повідомляє Sky Sports.

Тоттенхем офіційно підсилився хавбеком Саутгемптона

Співпраця між сторонами розрахована на три роки. 33-річний бельгієць дістанеться "орлам" безкоштовно, адже нещодавно у нього завершився контракт з Тоттенхемом, кольори якого гравець захищав з 2012 року. У минулому сезоні АПЛ Вертонген провів 23 матчі, в яких відзначився голом та асистом.

Нагадаємо, донецький Шахтар вибив Бенфіку з нинішнього розіграшу Ліги Європи на стадії 1/16 фіналу.

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