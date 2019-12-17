toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Португалія
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Бенфіка може оформити грандіозний трансфер перед дуеллю із Шахтарем

19:50 118 Читать на русском
Бенфіка може оформити грандіозний трансфер перед дуеллю із Шахтарем
Юліан Вайгль / dpa

Півзахисник дортмундської Борусії Юліан Вайгль потрапив до сфери зацікавлень лісабонської Бенфіки. "Орли" зіграють із донецьким Шахтарем у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

 

Молодий хавбек може покинути табір "джмелів" у зимове трансферне вікно, повідомляє Sport Bild.

Барселона знайшла заміну Бускетсу – Реал може завадити каталонцям

За інформацією видання, основним претендентом на Вайгля є берлінська Герта. Проте, представник 24-річного німця також контактував із Бенфікою. Лісабонці прагнуть підсилити склад у січні, щоб гідно виступити в єврокубках після вильоту з Ліги чемпіонів. У Дортмунді, однак, поки не зацікавлені в прощанні з Вайглем.

До слова, півзахисник втратив місце в основі Борусії після приходу Люсьєна Фавра. У нинішньому сезоні в активі Юліана Вайгля 18 матчів у всіх турнірах. Проте, ця кількість була б значно меншою, якби через травми не вилетіли улюбленці тренера Вітсель і Ділейні.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – Шахтар та інші українці отримали суперників

blog_ava
"Ми готові до розриву контракту": Лунін близький до дебюту за Вальядолід, але має несподівані варіанти трансферу
14:50
8906
Теги
Юліан Вайгль Юліан Вайгль Трансфери Борусії Дортмунд Трансфери Чемпіонату Німеччини Шахтар - Бенфіка Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Бенфіка Бенфіка Португалія Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
29
хв
Борусія Дортмунд
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук