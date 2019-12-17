Бенфіка може оформити грандіозний трансфер перед дуеллю із Шахтарем

Півзахисник дортмундської Борусії Юліан Вайгль потрапив до сфери зацікавлень лісабонської Бенфіки. "Орли" зіграють із донецьким Шахтарем у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Молодий хавбек може покинути табір "джмелів" у зимове трансферне вікно, повідомляє Sport Bild.

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За інформацією видання, основним претендентом на Вайгля є берлінська Герта. Проте, представник 24-річного німця також контактував із Бенфікою. Лісабонці прагнуть підсилити склад у січні, щоб гідно виступити в єврокубках після вильоту з Ліги чемпіонів. У Дортмунді, однак, поки не зацікавлені в прощанні з Вайглем.

До слова, півзахисник втратив місце в основі Борусії після приходу Люсьєна Фавра. У нинішньому сезоні в активі Юліана Вайгля 18 матчів у всіх турнірах. Проте, ця кількість була б значно меншою, якби через травми не вилетіли улюбленці тренера Вітсель і Ділейні.

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