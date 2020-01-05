Бенфіка мінімально здолала Віторію Гімараєш – скромний виступ суперника Шахтаря

Бенфіка зіткнулася з чималими труднощами у матчі 15 туру чемпіонату Португалії проти Віторії Гімараєш.

Чемпіонат Португалії, 15 тур

Віторія Гімараєш – Бенфіка – 0:1

Гол: Серві, 23

Вилучення: Рочіна, 90+5 (ВГ)

Початок гри склався для чинних чемпіонів Португалії цілком вдало. Бенфіка провела кілька небезпечних випадів, а в середині тайму вийшла вперед. Франко Серві легким, але дуже точним ударом завершив швидку комбінацію партнерів. Гімараєш мав шанси зрівняти рахунок, однак змарнував чудові нагоди для взяття воріт Влаходімоса. Особливо "старався" нападник Лео Бонатіні, який не зміг реалізувати два прекрасні моменти.

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По перерві картина гри не зазнала великих змін. Господарі продовжували тиснути і ніяк не могли забити, не допоміг навіть вихід екс-гравця Львова Бруно Дуарте (він замінив саме антигероя Бонатіні). Зрештою, Бенфіка таки втримала мінімальну перемогу, хоча гра майбутнього суперника Шахтаря в Лізі Європи не надто вразила. Додамо, що український захисник Валерій Бондаренко вкотре залишився поза заявкою Віторії Гімараєш – українець належить саме "гірникам".

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Перемога дозволила Бенфіці збільшити відрив від Порту до семи очок, але "дракони" у 15 турі ще зіграють принциповий поєдинок проти Спортінга.