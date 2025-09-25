"Бенфіка має лише одного гравця, який здатний на це": португальські ЗМІ знайшли унікальну чесноту Судакова
Півзахисник Бенфіки Георгій Судаком поступово завойовує прихильність журналістів своєю грою.
"Бенфіка має лише одного гравця, який дійсно здатний приймати м'яч у глибоких і компактних захисних блоках: це саме футболіст збірної України (прим. – Георгій Судаков), підписаний з Шахтаря.
Навіть Люкебакіо, чий дебют викликав такий же ентузіазм, як свіжа вода в пустелі, є гравцем, який створює перевагу на флангах.
Це, звісно, допомагає, додаючи вертикальності, якої також бракує, але в таких контекстах критично важливо вміти руйнувати стратегію суперника зсередини", – зазначило видання A Bola.
Нагадаємо, Георгій Судаков за Бенфіку зіграв у чотирьох матчах. В активі українця два голи та одна результативна передача.
