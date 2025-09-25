"Бенфіка має лише одного гравця, який дійсно здатний приймати м'яч у глибоких і компактних захисних блоках: це саме футболіст збірної України (прим. – Георгій Судаков), підписаний з Шахтаря.

Судаков та Трубін отримали оцінку від португальських ЗМІ – в грі одного з українців знайшли проблему

Навіть Люкебакіо, чий дебют викликав такий же ентузіазм, як свіжа вода в пустелі, є гравцем, який створює перевагу на флангах.

Це, звісно, допомагає, додаючи вертикальності, якої також бракує, але в таких контекстах критично важливо вміти руйнувати стратегію суперника зсередини", – зазначило видання A Bola.

Нагадаємо, Георгій Судаков за Бенфіку зіграв у чотирьох матчах. В активі українця два голи та одна результативна передача.

