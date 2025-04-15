Бенфіка хоче підвищити рівень Трубіна – клуб ухвалив несподіване рішення
"Орли" спробують знайти конкурента українському голкіперу Анатолію Трубіну.
Бенфіка хоче підписати досвідченого голкіпера, повідомляє Glorioso 1904. Португальський клуб шукає конкурента для основного воротаря команди, Анатолія Трубіна.
Трубін почув оцінку тренера Бенфіки після 2 пропущених і несподіваної втрати очок з аутсайдером
Зазначається, що президент Бенфіки Руй Кошта налаштований підписати нового голкіпера у літнє трансферне вікно. Кошта вважає, що більш досвідчений воротар допоміг би Трубіну підвищити свій рівень. Наразі запасним кіпером "орлів" є 22-річний Самуел Соареш.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні Анатолій Трубін провів 42 матчі за Бенфіку, у яких пропустив 45 голів, ще у 17 поєдинках відіграв "на нуль". Контракт українця з клубом розрахований до 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 25 мільйонів євро.
Трубін пропустив на 90+5, втративши шанс очолити таблицю Прімейри – Бенфіка продовжує боротьбу за чемпіонство