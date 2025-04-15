Бенфіка хоче підписати досвідченого голкіпера, повідомляє Glorioso 1904. Португальський клуб шукає конкурента для основного воротаря команди, Анатолія Трубіна.

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Зазначається, що президент Бенфіки Руй Кошта налаштований підписати нового голкіпера у літнє трансферне вікно. Кошта вважає, що більш досвідчений воротар допоміг би Трубіну підвищити свій рівень. Наразі запасним кіпером "орлів" є 22-річний Самуел Соареш.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Анатолій Трубін провів 42 матчі за Бенфіку, у яких пропустив 45 голів, ще у 17 поєдинках відіграв "на нуль". Контракт українця з клубом розрахований до 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 25 мільйонів євро.

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