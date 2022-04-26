25-річний вінгер цікавить Бенфіку, інформує A Bola. Та на шляху до трансферу поки є одна проблема – висока зарплатня бразильця.

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Щоб перехід у Бенфіку відбувся, Нересу потрібно знизити свої фінансові апетити у порівнянні з тим, що він отримує у Шахтарі. Натомість "орли" спокійні щодо суми потенційного трансферу. Вона не буде дуже великою, адже "гірники" досі не виплатили всю суму за Педрінью, якого придбали влітку.

Нагадаємо, Давід приєднався до Шахтаря взимку, але поки не зіграв за клуб в офіційних матчах. На зимових зборах з чотирма голами він став найкращим бомбардиром команди. Його контракт розрахований до 2026 року.

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