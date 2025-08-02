Браїм Діас потрапив у сферу інтересів Бенфіки, інформує CNN Portugal. Повідомляється, що лісабонський клуб хотів би орендувати гравця. Бенфіка вже зробила спроби в цьому напрямку – "орли" спробували дізнатися вимоги "бланкос".

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Браїм Діас часто виходив на поле в минулому сезоні, хоча здебільшого на заміну: 56 ігор, шість голів і сім результативних передач. Він перейшов з Манчестер Сіті в 2018 році за 17 мільйонів євро. Марокканському гравцеві 25 років, його контракт діє до 2027 року.

Нагадаємо, що раніше Бенфіку на правах вільного агента залишив Анхель Ді Марія.

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