Бенфіка готова продати Трубіна, аби спробувати повернути до Лісабона Жоау Фелікса, повідомляє Glorioso1904 з посиланням на Correio da Manhã.

Трубін став незамінним у Бенфіці – вже виконує нову функцію в команді (ВІДЕО)

Зазначається, що потенційний виторг з трансферу українського воротаря може стати ключовим у реалізації трансферу Фелікса. Трубіна оцінюють в 28 мільйонів євро, а кошти з його продажу можуть піти не лише на підписання нападника Челсі, а й на трансфер хавбека Палмейраса Річарда Ріоса та правого вінгера. У випадку продажу Анатолія основним голкіпером має стати Самуел Соареш. Варто додати, що Шахтарю дістанеться 40% від продажу українця з Бенфіки.

До слова, що Трубін провів 51 матч за Бенфіку в минулому сезоні, у 21 з яких втримав ворота на замку, пропустивши загалом 54 голи.

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