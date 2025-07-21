Бенфіка готова продати Трубіна заради провального одноклубника Мудрика
Воротар Бенфіки Анатолій Трубін може стати жертвою трансферних цілей "орлів".
Бенфіка готова продати Трубіна, аби спробувати повернути до Лісабона Жоау Фелікса, повідомляє Glorioso1904 з посиланням на Correio da Manhã.
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Зазначається, що потенційний виторг з трансферу українського воротаря може стати ключовим у реалізації трансферу Фелікса. Трубіна оцінюють в 28 мільйонів євро, а кошти з його продажу можуть піти не лише на підписання нападника Челсі, а й на трансфер хавбека Палмейраса Річарда Ріоса та правого вінгера. У випадку продажу Анатолія основним голкіпером має стати Самуел Соареш. Варто додати, що Шахтарю дістанеться 40% від продажу українця з Бенфіки.
До слова, що Трубін провів 51 матч за Бенфіку в минулому сезоні, у 21 з яких втримав ворота на замку, пропустивши загалом 54 голи.
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