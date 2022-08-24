"Якщо відверто, то я був неприємно вражений грою киян у вчорашньому протистоянні. Навіть і не пригадаю, коли динамівці востаннє були такими безпорадними. Без перебільшення, на тлі цього Динамо Бенфіка виглядала командою з іншої планети.

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В яких саме компонентах? У всіх! Але, якщо конкретно, то у швидкості, як пересування по полю, так і в прийнятті рішень. Тому й не дивно, що за взятого Бенфікою на озброєння високого пресингу, складалося враження, що гості просто не знають, як з-під нього виходити. До речі, це й призводило до дитячих помилок Віктора Циганкова в першому поєдинку і Олександра Сироти у вчорашньому. Просто шок.

Чи далась взнаки відсутність Циганкова? Певною мірою, він міг додати мобільності, креативу, діям Динамо, проте загалом, це не якась панацея. Не думаю, що коли б Циганков учора був на полі, то вдалося б досягти позитивного результату. На жаль, клас Бенфіки виявився значно вищий", – поділився Чижевський у інтерв'ю Команда№1.

Додамо, що Динамо було розбите у матчі-відповіді Ліги чемпіонів з Бенфікою (3:0) та продовжить євросезон у Лізі Європи.

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