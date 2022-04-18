Бенфіка без Яремчука обіграла Спортінг – зірковий конкурент українця приніс перемогу в зустрічі
Бенфіка здобула переконливу перемогу над Спортінгом у рамках 30-го туру португальської першості. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.
Чемпіонат Португалії 2021/22, 30-й тур
Спортінг – Бенфіка – 0:2
Голи: Нуньєс, 14, Діаш, 90+2
"Орли" після вильоту з Ліги чемпіонів встигли оговтатись та зуміли обіграти принципового суперника – лісабонський Спортінг. Вже звично відзначився Нуньєс, який відгукнувся на довгу передачу Вертонгена, поборовся із захисником та перекинув голкіпера.
Після цього Спортінг був трохи активнішим в атаці (16 ударів проти 10), проте точність була однаковою – по 4 влучання у площину воріт. "Леви" зрівняти рахунок не змогли, а Бенфіка змогла подвоїти перевагу, Жіл Діаш відзначився з передачі все того ж Нуньєса.
Таким чином, Бенфіка набрала 67 очок та залишилась третьою, а Спортінг з 73 пунктами – другий.
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