Бенфіка здобула переконливу перемогу над Спортінгом у рамках 30-го туру португальської першості. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Португалії 2021/22, 30-й тур

Спортінг – Бенфіка – 0:2

Голи: Нуньєс, 14, Діаш, 90+2

"Орли" після вильоту з Ліги чемпіонів встигли оговтатись та зуміли обіграти принципового суперника – лісабонський Спортінг. Вже звично відзначився Нуньєс, який відгукнувся на довгу передачу Вертонгена, поборовся із захисником та перекинув голкіпера.

Man Utd get me this guy.... Baller like Darwin Nunez pic.twitter.com/NyogYzS5E2 — OG Àgbà (@stev_cassidy) April 17, 2022

Після цього Спортінг був трохи активнішим в атаці (16 ударів проти 10), проте точність була однаковою – по 4 влучання у площину воріт. "Леви" зрівняти рахунок не змогли, а Бенфіка змогла подвоїти перевагу, Жіл Діаш відзначився з передачі все того ж Нуньєса.

Таким чином, Бенфіка набрала 67 очок та залишилась третьою, а Спортінг з 73 пунктами – другий.

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