У рамках 4-го туру португальської Прімейри лісабонська Бенфіка вдома здобула вольову перемогу над Тонделою. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Португалія, Прімейра, 4-й тур

Бенфіка – Тондела – 2:1

Голи: Рафа Сілва, 71, Жілберту, 88 – Агра, 22

Казахстан – Україна: Яремчук може пропустити матч відбору до ЧС-2022

"Золотисто-зелені" несподівано вийшли вперед на 22-й хвилині. Це Салвадор Агра вбіг у відкриту зону на правому фланзі атаки, де отримав пас від Ундабаррени та класно пробив у дальній нижній кут.

Лісабонці зуміли відігратися лише в середині другої половини. На 71-й Рафа Сілва на дальній стійці вдало завершив розіграш кутового. Вирвали ж перемогу "орли" за дві хвилини до фінального свистка: оборонець гостей невдало виніс м'яч, а Жілберту підхопив і другим дотиком проштовхнув повз кіпера.

Нагадаємо, що Бенфіка потрапила в один квартет Ліги чемпіонів із київським Динамо. Перша зустріч грандів – 14 вересня у Києві.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну