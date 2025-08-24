Бенфіка зустрілась із Тонделою в матчі 3-го туру чемпіонату Португалії. Результат та огляд поєдинку читайте в цій новині на "Футбол 24".

Бенфіка приймала на рідному Ештадіу да Луж головного невдаху першості – Тонделу. Так, пройшло лише 3 тури ("орли", щоправда, зіграли лише у 2-х), але Тондела програла усі три зустрічі, ні разу не забивши. Анатолій Трубін мав прекрасний шанс провести шостий поспіль кліншит, але через незначне пошкодження українця в матчі з Фенербахче Бруну Лаже вирішив довіритись Самуелю Соарешу.

Екс-гравець збірної України оформив дубль у чемпіонаті Італії – це лише другий поєдинок за основу

Лісабонці очікувано захопили контроль над м'ячем, хоча дозволяла супернику огризатись. Втім, уже в першому таймі комфортна перевага була оформлена. Дедіч протягнув з центру поля м'яч та віддав розрізну на Франьйо Івановіча, а форвард легко пробив воротаря ударом у дальній кут – 1:0!

А перед перервою Аурснес подвоїв перевагу Бенфіки, завершивши класну комбінацію потужним ударом під поперечку з меж штрафного – 2:0! Тондела претендувала на пенальті на початку другого тайму, але суддя після перегляду VAR призначив штрафний у ворота Бенфіки – фол був перед карним майданчиком. В підсумку, команда Трубіна легко довела гру до перемоги, а на 90+6 хвилині Престіанні встановив остаточний рахунок – 3:0!

Рома обіграла Болонью в першому матчі при Гасперіні – класна гра конкурента Довбика, українцю дістались крихти