Бенфіка переграла Алверку у матчі 4-го туру Ліги Португалії (2:1). Рахунок та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга Португалії, 4-й тур

Бенфіка – Алверка – 2:1

Голи: Шельдеруп, 5, Дедіч, 44 – Гуй, 85

Вилучення: Дедіч, 70 (друга жовта)

Бруну Лаже вирішив дати відпочинок Анатолію Трубіну після матчу Ліги чемпіонів проти Фенербахче та випустив у поєдинку проти аутсайдера чемпіонату Португалії – Алверки – його дублера Соареша.

Португалець чудово впорався зі своїми обов’язками, хоча наприкінці зустрічі все ж пропустив гол після того, як Бенфіка залишилася в меншості. Втім, лісабонці вирішили долю матчу ще в першому таймі, відправивши у ворота суперника два м’ячі. У підсумку – перемога Бенфіки 2:1.

Цікаво, що за грою з трибун спостерігав новачок португальського гранда – Георгій Судаков.

