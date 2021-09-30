"Орли" влаштували "теплий" прийом каталонцям, забивши вже в дебюті. Це Дарвін Нуньєс отримав пас з глибини, похитнув оборонця і чудово пробив. За кілька миттєвостей тер Штегена перевіряв Роман Яремчук, але німець врятував.

Бенфіка розгромила Барселону на Да Луж – Яремчук взяв участь у гольовій атаці й наблизив Кумана до звільнення

Барселона ж в атаці майже нічого не створювала – нуль ударів у площину за весь матч! Натомість Бенфіка, окрилена мінімальною перевагою, забила ще двічі: Рафа Сілва вдало зіграв на добиванні, а Нуньєс оформив дубль, реалізувавши пенальті. Барселона вдруге поспіль зазнала фіаско з рахунком 0:3 і опинилась на дні групи Е.