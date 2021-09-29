Бенфіка – Барселона: Яремчук потрапив у стартовий склад на матч Ліги чемпіонів
Бенфіка в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Бенфіка – Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на сервісі "MEGOGO". Роман Яремчук потрапив у основний склад лісабонців.
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Стартові склади
Бенфіка: Влаходімос – Вертонген, Отаменді, Грімальдо, Веріссімо – Лазаро, Вайгль, Маріу – Яремчук, Р. Сілва, Нуньєс
Запасні: Лейте, Жілберту, Евертон, Мейте, Піньйо, Піцці, Радоньїч, Алмейда, Таарабт, Ж. Фернандеш, Рамуш, Морато
Барселона: тер Штеген – Е. Гарсія, Піке, Араухо, Дест – Ф. де Йонг, Бускетс, Педрі – Роберто, Л. Де Йонг, Депай
Запасні: Нето, Пенья, Пуч, Фаті, Демір, Коутінью, Лангле, Мінгеса, Умтіті, Гонсалес, Гаві
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