Бенфіка та Жил Вісенте проведуть матч сьомого туру чемпіонату Португалії. Стартовий склад команди Жозе Моурінью можна переглянути у цій новині на "Футбол 24".

Сьогодні, 26 вересня, відбудеться матч сьомого туру чемпіонату Португалії, у якому Бенфіка прийматиме Жил Вісенте. Стартовий свисток запланований на 22:15 за київським часом.

Українці Анатолій Трубін і Георгій Судаков потрапили в стартовий склад команди.

Нагадаємо, що в останньому своєму поєдинку Бенфіка зіграла внічию з Ріу Аве (1:1), попри гол Судакова, який був обраний найкращим гравцем зустрічі. Зазначимо, що Бенфіка в чемпіонаті Португалії посідає 3 сходинку, відстаючи від лідера Порту на 4 очка.

Стартовий склад Бенфіки: Трубін, Дедіч, Сілва, Отаменді, Даль, Ріос, Шельдеруп, Аурснес, Судаков, Люкебакіо, Павлідіс.

