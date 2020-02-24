Бенфіка – Шахтар: захисник "орлів" залікував травму і готовий зіграти у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи

Досвідчений правий захисник Бенфіки Андре Алмейда близький до повернення на поле після травми.

Багаторічний лідер лісабонців буде готовий до матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря, стверджує A Bola.

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Андре Алмейда виступає за Бенфіку з 2011 року. У нинішньому сезоні 29-річний футболіст провів за "орлів" 17 матчів в усіх турнірах, в яких забив два голи та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що в першій зустрічі протистояння 1/16 фіналу Ліги Європи, яка відбулася в Харкові, Шахтар переміг Бенфіку з рахунком 2:1, а матч-відповідь пройде в Лісабоні вже у четвер, 27 лютого.

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