toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЕМ ДИНАМО

Бенфіка – Шахтар: захисник "орлів" залікував травму і готовий зіграти у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи

19:29 180 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: захисник "орлів" залікував травму і готовий зіграти у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи
Андре Алмейда / фото: Бенфіка

Досвідчений правий захисник Бенфіки Андре Алмейда близький до повернення на поле після травми.

 

Багаторічний лідер лісабонців буде готовий до матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря, стверджує A Bola.

Шахтар став найкращою командою тижня у Лізі Європи за кількома показниками

Андре Алмейда виступає за Бенфіку з 2011 року. У нинішньому сезоні 29-річний футболіст провів за "орлів" 17 матчів в усіх турнірах, в яких забив два голи та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що в першій зустрічі протистояння 1/16 фіналу Ліги Європи, яка відбулася в Харкові, Шахтар переміг Бенфіку з рахунком 2:1, а матч-відповідь пройде в Лісабоні вже у четвер, 27 лютого.

Португальські ЗМІ та фанати про матч Шахтар – Бенфіка: Криза виходить на міжнародний рівень, або Краще не йти далі

blog_ava
"Коли зайшли в роздягальню, хвилин 10 мовчали": голкіпер Десни розповів, як команда відреагувала на поразку від Шахтаря
06:30
11600
Теги
Андре Алмейда Андре Алмейда Бенфіка Бенфіка Ліга Європи Бенфіка - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
41
хв
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Уніон Берлін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук