Бенфіка – Шахтар: скаути Мілана переглядали трьох гравців "гірників"

Одразу три представники Шахтаря потрапили до списку інтересів Мілана.

Скаути Мілана переглядали гру Тайсона, Додо та Алана Патріка в поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки, інформує Calciomercato.

Бенфіка – Шахтар – відео голів

Зазначається, що представники "россонері" також слідкували за виступом деяких гравців Бенфіки: Чікіньйо, Рафи Сілви та Флорентіну. Цікаво, що усі футболісти Шахтаря, за якими слідкували скаути, долучились до голів у ворота португальців: Патрік відзначився забитим м'ячем, Тайсон асистував Степаненку, а Додо робив простріл, після якого Рубен Діаш зрізав сферу у власні ворота.

Додамо, що Шахтар розписав божевільну нічию в матчі-відповіді проти Бенфіки (3:3) та оформив вихід до 1/8 Ліги Європи.

Шахтар завоював божевільну нічию на полі Бенфіки та пробився в 1/8 Ліги Європи