toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ГЕНТ - РОМА

Бенфіка – Шахтар: скаути Мілана переглядали трьох гравців "гірників"

00:20 662 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: скаути Мілана переглядали трьох гравців "гірників"
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Одразу три представники Шахтаря потрапили до списку інтересів Мілана.

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

Скаути Мілана переглядали гру Тайсона, Додо та Алана Патріка в поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки, інформує Calciomercato.

Бенфіка – Шахтар – відео голів

Зазначається, що представники "россонері" також слідкували за виступом деяких гравців Бенфіки: Чікіньйо, Рафи Сілви та Флорентіну. Цікаво, що усі футболісти Шахтаря, за якими слідкували скаути, долучились до голів у ворота португальців: Патрік відзначився забитим м'ячем, Тайсон асистував Степаненку, а Додо робив простріл, після якого Рубен Діаш зрізав сферу у власні ворота.

Додамо, що Шахтар розписав божевільну нічию в матчі-відповіді проти Бенфіки (3:3) та оформив вихід до 1/8 Ліги Європи.

Шахтар завоював божевільну нічию на полі Бенфіки та пробився в 1/8 Ліги Європи

blog_ava
Матч Ліги Європи офіційно перенесений – оригінальна причина
27 лютого
15299
Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Бенфіка Бенфіка Трансфери Мілан Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
59
хв
СК Дніпро-1
19:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук