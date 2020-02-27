Бенфіка – Шахтар: португальці оголосили попередню заявку на матч Ліги Європи

Чемпіон Португалії оголосив попередню заявку на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

До списку гравців, які можуть зіграти в сьогоднішньому матчі, потрапили зірковий новачок Юліан Вайгль, найкращий бомбардир команди в поточному сезоні Карлос Вінісіус та грецький хавбек Андреас Самаріс. Вайгль пропускав матч у Харкові, а Вінісіус та Самаріс отримали пошкодження у грі з Жил Вісенте в понеділок. Матч проти Шахтаря пропустить Андре Алмейда.

Бенфіка – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Воротарі: Свілар, Влаходімос.

Захисники: Ферру, Рубен Діаш, Нуну Тавареш, Грімальдо, Томас Тавареш.

Півзахисники: Вайгль, Таарабт, Самаріс, Давід Тавареш, Піцці, Флорентіну, Рафа Сілва, Серві, Чікіньйо.

Нападники: Карлос Вінісіус, Сеферовіч, Жота, Соуза.

Матч Бенфіка – Шахтар стартує о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи