Бенфіка – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визнав, що команда провела дуже поганий перший тайм у Лісабоні, та зуміла переломити хід гри після перерви.

"У першому таймі ми були жахливою командою. Ми не контролювали гру ані в атаці, ані в обороні. У перерві ми змогли скоординувати позиції деяких гравців, виключили з гри важливих гравців Бенфіки. Гравці психологічно добре сприйняли те, що ми їм казали у перерві.

Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Ми змогли відповісти своїми голами на голи суперника. Добре діяли у другому таймі і в атаці, і в обороні. У першому таймі Бенфіка притискала нас, а майже весь другий тайм пройшов на половині поля суперника. Я б зазначив, що дуелі в єврокубках складаються з чотирьох таймів. У першому таймі в Харкові ми були кращими, у другому таймі були кращими. У першому таймі в Лісабоні були гіршими, але в другому таймі знову кращими. Тобто за таймами ми виграли 3:1.

Я не вважаю, що Бенфіка у кризі, вони провели чудовий перший тайм. Другий тайм – це вже наша заслуга. Ми абсолютно заслужили перемогу. Ми грали проти гранда, який заслуговував більшого в цьому турнірі. Мене засмучують результати португальців у єврокубках. Але зараз я не є щоденною частиною португальського футболу, мені важлива моя команда.

Наступний суперник? Ми будемо ретельно готуватися до усіх команд, як завжди, поважаючи опонентів", – сказав він на прес-конференції після матчу в Лісабоні.

Нагадаємо, підопічні Каштру зуміли вибити Бенфіку з плей-офф Ліги Європи з рахунком 5:4 за сумою двох матчів. Жеребкування пар 1/8 фіналу ЛЄ відбудеться 28 лютого, початок о 14:00

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