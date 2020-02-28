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Бенфіка – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

01:05 410 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визнав, що команда провела дуже поганий перший тайм у Лісабоні, та зуміла переломити хід гри після перерви.

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

"У першому таймі ми були жахливою командою. Ми не контролювали гру ані в атаці, ані в обороні. У перерві ми змогли скоординувати позиції деяких гравців, виключили з гри важливих гравців Бенфіки. Гравці психологічно добре сприйняли те, що ми їм казали у перерві.

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Ми змогли відповісти своїми голами на голи суперника. Добре діяли у другому таймі і в атаці, і в обороні. У першому таймі Бенфіка притискала нас, а майже весь другий тайм пройшов на половині поля суперника. Я б зазначив, що дуелі в єврокубках складаються з чотирьох таймів. У першому таймі в Харкові ми були кращими, у другому таймі були кращими. У першому таймі в Лісабоні були гіршими, але в другому таймі знову кращими. Тобто за таймами ми виграли 3:1.

Я не вважаю, що Бенфіка у кризі, вони провели чудовий перший тайм. Другий тайм – це вже наша заслуга. Ми абсолютно заслужили перемогу. Ми грали проти гранда, який заслуговував більшого в цьому турнірі. Мене засмучують результати португальців у єврокубках. Але зараз я не є щоденною частиною португальського футболу, мені важлива моя команда.

Наступний суперник? Ми будемо ретельно готуватися до усіх команд, як завжди, поважаючи опонентів", – сказав він на прес-конференції після матчу в Лісабоні.

Нагадаємо, підопічні Каштру зуміли вибити Бенфіку з плей-офф Ліги Європи з рахунком 5:4 за сумою двох матчів. Жеребкування пар 1/8 фіналу ЛЄ відбудеться 28 лютого, початок о 14:00

Шахтар завоював божевільну нічию на полі Бенфіки та пробився в 1/8 Ліги Європи

Джерело: Футбол 24
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Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Головне Луїш Каштру Луїш Каштру
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