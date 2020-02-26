Бенфіка – Шахтар: передматчева прес-конференція Бруно Лаге

Головний тренер Бенфіки Бруно Лаге поділився своїми очікуваннями від матчу-відповіді проти донецького Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. Зараз я зробив акцент на мотивації, щоб гравці відчували себе комфортно. Негативні емоції справі не допоможуть. На нас чекає багато роботи.

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Ми не перебираємо турнірами. Ми налаштовуємося максимально на найближчу гру. Склад буде залежати від готовності, стану здоров'я та інших факторів. Наприклад, Габріел отримав травму, чому я повинен ризикувати ним? Хтось швидше відновлюється. А старшим гравцям потрібно більше часу.

Ми програли в Україні, але момент істини – завтра. Мої гравці знають, що робити. Як в колективному плані, так і індивідуально. Майбутній матч, який ми граємо вдома, не буде легшим або важчим. Він буде іншим. Все побачите завтра.

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Президент мені завжди каже, що ми повинні виграти наступний матч. І я з ним на сто відсотків згоден. У нас є різні гравці, у тренерського штабу є вибір, але важливо знайти правильний баланс. Адже ми можемо підсилити одну зону, але при цьому ослабимо іншу. Важливо все зважити і зробити правильний вибір.

Я згоден з Каштру в тому, що гра буде складатися з різних етапів. Шахтар любить контролювати м'яч. Але ми будемо реагувати на розвиток подій і на час, що залишився до фінального свистка. Також Каштру правий, що на нашому стадіоні особлива атмосфера. Коли ми вдома, ми відчуваємо фантастичну підтримку. Фанати були з нами навіть коли у нас не все виходило. А на грі їх буде дуже багато. Ми потребуємо їхньої присутності", – цитує Лаге офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, перший матч закінчився перемогою Шахтаря з рахунком 2:1.

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