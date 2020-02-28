Бенфіка – Шахтар: Патрік відзначив свою роль у тріумфі донецького клубу

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік прокоментував свій гол у ворота Бенфіки, який в підсумку подарував "гірникам" путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Чи відчуваю я себе героєм двоматчевого протистояння? Я щасливий, що забив голи в двох матчах, зміг допомогти.

Бенфіка – Шахтар: скаути Мілана переглядали трьох гравців "гірників"

Найголовніше, що пройшли далі. Вітаю команду з прекрасною грою. Був складний перший тайм, часто втрачали м'яч", – сказав Патрік в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, підопічні Каштру зуміли вибити Бенфіку з плей-офф Ліги Європи з рахунком 5:4 за сумою двох матчів. Жеребкування пар 1/8 фіналу ЛЄ відбудеться 28 лютого, початок о 14:00.

Шахтар завоював божевільну нічию на полі Бенфіки та пробився в 1/8 Ліги Європи