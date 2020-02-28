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Бенфіка – Шахтар: Патрік відзначив свою роль у тріумфі донецького клубу

00:35 541 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: Патрік відзначив свою роль у тріумфі донецького клубу
Алан Патрік / Фото Футбол 24

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік прокоментував свій гол у ворота Бенфіки, який в підсумку подарував "гірникам" путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи.

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

"Чи відчуваю я себе героєм двоматчевого протистояння? Я щасливий, що забив голи в двох матчах, зміг допомогти.

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Найголовніше, що пройшли далі. Вітаю команду з прекрасною грою. Був складний перший тайм, часто втрачали м'яч", – сказав Патрік в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, підопічні Каштру зуміли вибити Бенфіку з плей-офф Ліги Європи з рахунком 5:4 за сумою двох матчів. Жеребкування пар 1/8 фіналу ЛЄ відбудеться 28 лютого, початок о 14:00.

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Алан Патрік Алан Патрік
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