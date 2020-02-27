toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Бенфіка – Шахтар: Мораєс назвав основну перевагу донецької команди над суперником у Лізі Європи

17:59 298 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: Мораєс назвав основну перевагу донецької команди над суперником у Лізі Європи
Мораєс, Марлос, Патрік / Фото ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс очікує на важкий двобій з Бенфікою в рамках 1/16 фіналу ЛЄ.

 

"Знаємо, що це буде непростий матч. Бенфіка – надзвичайно якісна команда. Для нас це буде дуже важке протистояння.

Бенфіка – Шахтар: команди визначились з формою на вирішальний матч Ліги Європи

У чемпіонаті України зараз у Шахтаря велика перевага перед другою командою. Зараз ми можемо сфокусуватися саме на Лізі Європи", – сказав Мораєс в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, після 19-ти турів УПЛ Шахтар лідирує, випереджаючи Динамо на 14 очок. Натомість у чемпіонаті Португалії Бенфіка лише на одне очко відірвалась від другого місця.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "орлами" та "гірниками" відбудеться 27 лютого, початок о 22:00 (перша зустріч завершилась перемогою українців – 2:1).

Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи

blog_ava
Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи
08:00
13031
Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
9
хв
Бенфіка
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук