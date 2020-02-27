Бенфіка – Шахтар: Мораєс назвав основну перевагу донецької команди над суперником у Лізі Європи

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс очікує на важкий двобій з Бенфікою в рамках 1/16 фіналу ЛЄ.

"Знаємо, що це буде непростий матч. Бенфіка – надзвичайно якісна команда. Для нас це буде дуже важке протистояння.

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У чемпіонаті України зараз у Шахтаря велика перевага перед другою командою. Зараз ми можемо сфокусуватися саме на Лізі Європи", – сказав Мораєс в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, після 19-ти турів УПЛ Шахтар лідирує, випереджаючи Динамо на 14 очок. Натомість у чемпіонаті Португалії Бенфіка лише на одне очко відірвалась від другого місця.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "орлами" та "гірниками" відбудеться 27 лютого, початок о 22:00 (перша зустріч завершилась перемогою українців – 2:1).

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