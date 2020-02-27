toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Бенфіка – Шахтар: Матвієнко розповів про настрій "гірників" перед матчем Ліги Європи

19:43 81 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: Матвієнко розповів про настрій "гірників" перед матчем Ліги Європи
Болбат та Матвієнко / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко насолоджується Лісабоном перед матчем 1/16 фіналу ЛЄ проти місцевої Бенфіки.

 

"Все добре. У Лісабоні все створено для того, щоб грати в футбол. Погода чудова, стадіон, поле. Сподіваюся, після матчу у нас теж буде гарний настрій", – сказав Матвієнко в ефірі ТК Футбол.

Бенфіка – Шахтар: Мораєс назвав основну перевагу донецької команди над суперником у Лізі Європи

Нагадаємо, вирішальний поєдинок між донецким клубом та Бенфікою відбудеться сьогодні, 27 лютого. Стартовий свисток на Ештадіу да Луж пролунає о 22:00. У першому матчі в Харкові "гірники" здолали португальців з рахунком 2:1.

Жеребкування наступного раунду плей-офф ЛЄ заплановане на 28 лютого.

Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи

blog_ava
Реал – Манчестер Сіті: Гвардіола прокоментував вольову перемогу "містян" на Сантьяго Бернабеу
08:25
7231
Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Микола Матвієнко Микола Матвієнко Бенфіка - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
10
хв
Бенфіка
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук