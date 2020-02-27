Бенфіка – Шахтар: Матвієнко розповів про настрій "гірників" перед матчем Ліги Європи

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко насолоджується Лісабоном перед матчем 1/16 фіналу ЛЄ проти місцевої Бенфіки.

"Все добре. У Лісабоні все створено для того, щоб грати в футбол. Погода чудова, стадіон, поле. Сподіваюся, після матчу у нас теж буде гарний настрій", – сказав Матвієнко в ефірі ТК Футбол.

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Нагадаємо, вирішальний поєдинок між донецким клубом та Бенфікою відбудеться сьогодні, 27 лютого. Стартовий свисток на Ештадіу да Луж пролунає о 22:00. У першому матчі в Харкові "гірники" здолали португальців з рахунком 2:1.

Жеребкування наступного раунду плей-офф ЛЄ заплановане на 28 лютого.

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