Бенфіка – Шахтар: Марлос оцінив гру Маркоса Антоніо і відзначив "фінт Зідана" у виконанні Степаненка

Півзахисник Шахтаря Марлос оцінив дії молодого бразильця Маркоса Антоніо, який вчора провів увесь матч проти Бенфіки.

"Коваленко не грав через травму. Він наш важливий гравець. Я думаю, з ним все буде нормально. Вийшов Маркос Антоніо. Він молодий, але є перспектива. Він хороший футболіст і виконав хорошу роботу.

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Моя заміна? Я поки що не почуваюсь добре. Мій фізичний стан ще не дуже. Треба працювати.

Фінт Степаненка? Так, клас! Це я вчив", – цитує Марлоса Террикон.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі на Ештадіу да Луж Марлос зіграв 62 хвилини, йому на заміну вийшов Тете.

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