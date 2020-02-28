toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ГЕНТ - РОМА

Бенфіка – Шахтар: Марлос оцінив гру Маркоса Антоніо і відзначив "фінт Зідана" у виконанні Степаненка

08:25 1327 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: Марлос оцінив гру Маркоса Антоніо і відзначив "фінт Зідана" у виконанні Степаненка
Марлос / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Марлос оцінив дії молодого бразильця Маркоса Антоніо, який вчора провів увесь матч проти Бенфіки.

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

"Коваленко не грав через травму. Він наш важливий гравець. Я думаю, з ним все буде нормально. Вийшов Маркос Антоніо. Він молодий, але є перспектива. Він хороший футболіст і виконав хорошу роботу.

Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Моя заміна? Я поки що не почуваюсь добре. Мій фізичний стан ще не дуже. Треба працювати.

Фінт Степаненка? Так, клас! Це я вчив", – цитує Марлоса Террикон.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі на Ештадіу да Луж Марлос зіграв 62 хвилини, йому на заміну вийшов Тете.

Бенфіка – Шахтар: Каштру перевершив Фонсеку, жахіття для збірної України, чергове диво з купою голів і вихід в 1/8 ЛЄ

blog_ava
Кадар зустрівся зі знаменитими агентами – гравець перебуває за крок до відходу з Динамо
06:30
3976
Теги
Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Шахтар Шахтар Марлос Марлос Маркос Антоніо Маркос Антоніо Тарас Степаненко Тарас Степаненко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
52
хв
СК Дніпро-1
19:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук