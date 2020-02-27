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Бенфіка – Шахтар: команди визначились з формою на вирішальний матч Ліги Європи

17:25 1066 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: команди визначились з формою на вирішальний матч Ліги Європи
Шахтар – Бенфіка – 2:1 / фото ФК Шахтар

Стало відомо, у яких у кольорах Шахтар та Бенфіка вийдуть на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи.

 

Представники Бенфіки та Шахтаря визначились із кольорами екіпірування на сьогоднішній матч, повідомляє прес-служба "гірників".

Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи

"Гірники" вийдуть на Ештадіу да Луж у гостьовому комплекті сірого кольору, тоді як Бенфіка зіграє у традиційних червоних кольорах. Голкіпер Шахтаря одягне комплект блакитного кольору, тоді як воротар Бенфіки зіграє у помаранчевому екіпіруванні.

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Нагадаємо, Шахтар зіграє проти Бенфіки у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок завершився перемогою "гірників" (2:1). Початок вирішальної битви о 22:00.

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Шахтар Шахтар Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Бенфіка Бенфіка Футбольна форма
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