Бенфіка – Шахтар: команди визначились з формою на вирішальний матч Ліги Європи

Стало відомо, у яких у кольорах Шахтар та Бенфіка вийдуть на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи.

Представники Бенфіки та Шахтаря визначились із кольорами екіпірування на сьогоднішній матч, повідомляє прес-служба "гірників".

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"Гірники" вийдуть на Ештадіу да Луж у гостьовому комплекті сірого кольору, тоді як Бенфіка зіграє у традиційних червоних кольорах. Голкіпер Шахтаря одягне комплект блакитного кольору, тоді як воротар Бенфіки зіграє у помаранчевому екіпіруванні.

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Нагадаємо, Шахтар зіграє проти Бенфіки у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок завершився перемогою "гірників" (2:1). Початок вирішальної битви о 22:00.