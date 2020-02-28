Бенфіка – Шахтар: Ісмаїлі звернув увагу на дивну закономірність у грі "гірників"

Захисник Шахтаря Ісмаїлі підсумував гру з Бенфікою, за підсумками якої "гірники" здобули путівку до наступного раунду Ліги Європи.

"Перший тайм був дуже важким. Ми почали матч не найкращим чином. Другий тайм був зовсім іншим. Здобули результат, який дозволив нам пройти далі.

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Луїш Каштру не давав спеціальних вказівок атакувати через лівий фланг. Для нас це звично – багато атакувати цим флангом. На щастя, в цьому матчі це спрацювало.

Останнім часом таке трапляється – нам потрібно пропустити, щоб прокинутися. Це не дуже добре, але у нас є ментальна сила, щоб реагувати", – цитує Ісмаїлі Maisfutebol.

Нагадаємо, протягом вчорашнього матчу з Бенфікою "гірники" двічі миттєво реагували на голи господарів своїми результативними ударами.

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