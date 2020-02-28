toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ГЕНТ - РОМА

Бенфіка – Шахтар: Ісмаїлі звернув увагу на дивну закономірність у грі "гірників"

08:51 420 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: Ісмаїлі звернув увагу на дивну закономірність у грі "гірників"
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі підсумував гру з Бенфікою, за підсумками якої "гірники" здобули путівку до наступного раунду Ліги Європи.

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

"Перший тайм був дуже важким. Ми почали матч не найкращим чином. Другий тайм був зовсім іншим. Здобули результат, який дозволив нам пройти далі.

Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Луїш Каштру не давав спеціальних вказівок атакувати через лівий фланг. Для нас це звично – багато атакувати цим флангом. На щастя, в цьому матчі це спрацювало.

Останнім часом таке трапляється – нам потрібно пропустити, щоб прокинутися. Це не дуже добре, але у нас є ментальна сила, щоб реагувати", – цитує Ісмаїлі Maisfutebol.

Нагадаємо, протягом вчорашнього матчу з Бенфікою "гірники" двічі миттєво реагували на голи господарів своїми результативними ударами.

Бенфіка – Шахтар: Каштру перевершив Фонсеку, жахіття для збірної України, чергове диво з купою голів і вихід в 1/8 ЛЄ

blog_ava
Бенфіка – Шахтар: Діаш не згоден з результатом поєдинку
07:30
3618
Теги
Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
52
хв
СК Дніпро-1
19:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук