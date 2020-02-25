Бенфіка – Шахтар: "гірники" успішно прибули в Португалію

Гравці, тренерський штаб та персонал Шахтаря подолали шлях з України до Лісабона.

Літак чинних чемпіонів України приземлився в столиці Португалії о 18:50 за місцевим часом, інформує офіційний сайт клубу.

Бенфіка – Шахтар: прогноз на матч Ліги Європи

Шахтарю довелося витратити на переліт 5 годин, що доволі багато в масштабах Європи. Вже завтра (26 лютого) "гірники" випробують газон Ештадіу да Луж на відкритому тренуванні. Матч-відповідь проти Бенфіки відбудеться 27 лютого, початок о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому поєдинку Шахтар здобув перемогу 2:1, голами за донеччан відзначились Алан Патрік та Віктор Коваленко.

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