Бенфіка – Шахтар: "гірники" провели передматчеву прогулянку – не обійшлось без приємного сюрпризу від вболівальників

Гравці Шахтаря разом із тренерським штабом здійснили прогулянку сонячним Лісабоном.

Гравці Шахтаря під наглядом Луїша Каштру та його помічників прогулялись столицею Португалії – Лісабоном.

Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи

Під час своєї мандрівки "гірники" зустріли вболівальників, яких виявилось чимало серед української діаспори в Португалії.

Бенфіка – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Нагадаємо, Шахтар зіграє проти Бенфіки у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок завершився перемогою "гірників" (2:1). Початок вирішальної битви о 22:00.