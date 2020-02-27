Бенфіка – Шахтар: "гірники" провели передматчеву прогулянку – не обійшлось без приємного сюрпризу від вболівальників

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Бенфіка – Шахтар: португальці оголосили попередню заявку на матч Ліги Європи
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Зінченко на порозі вирішального періоду – конкурент і невдалий сезон Манчестер Сіті можуть допомогти українцюАнглія — 14:40 3635
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Загублений: Швед у Селтіку – це помилка, або Яке Динамо спроможне реабілітувати українцяСергій Тищенко — 14:00 7302
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Кубок України: УАФ повідомила дати та час проведення матчів 1/4 фіналуКубок України — 10:41 9905
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Гвардіола побив рекорд за кількістю перемог у плей-офф ЛЧ – наставник Манчестер Сіті випередив легендарних колегЛіга чемпіонів — 09:43 1577