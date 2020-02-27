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Бенфіка – Шахтар: "гірники" провели передматчеву прогулянку – не обійшлось без приємного сюрпризу від вболівальників

17:01 145 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: "гірники" провели передматчеву прогулянку – не обійшлось без приємного сюрпризу від вболівальників
Коноплянка та Болбат / фото ФК Шахтар

Гравці Шахтаря разом із тренерським штабом здійснили прогулянку сонячним Лісабоном.

 

Гравці Шахтаря під наглядом Луїша Каштру та його помічників прогулялись столицею Португалії – Лісабоном.

Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи

Під час своєї мандрівки "гірники" зустріли вболівальників, яких виявилось чимало серед української діаспори в Португалії.

Бенфіка – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Нагадаємо, Шахтар зіграє проти Бенфіки у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок завершився перемогою "гірників" (2:1). Початок вирішальної битви о 22:00.

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Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи
08:00
11897
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Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Шахтар Шахтар футбольні фанати
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