Бенфіка – Шахтар: два гравці "гірників" можуть пропустити матч Ліги Європи

Шахтар ризикує втратити двох основних півзахисників на матч-відповідь проти Бенфіки в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Півзахисники Шахтаря Алан Патрік та Віктор Коваленко можуть бути неготовими до матчу-відповіді проти Бенфіки у Лізі Європи. Про це на передматчевій прес-конференції повідомив головний тренер "гірників" Луїш Каштру.
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"Щодо Алана Патріка та Віті Коваленка є певні сумніви. Це не секретна інформація, про це всім відомо", – сказав португальський наставник.
Нагадаємо, саме Патрік та Коваленко стали авторами голів у першому матчі команд, який відбувся в Харкові.
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