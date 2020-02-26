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Бенфіка – Шахтар: два гравці "гірників" можуть пропустити матч Ліги Європи

20:19 417 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: два гравці "гірників" можуть пропустити матч Ліги Європи
Коваленко і Патрік можуть пропустити матч в Лісабоні / ФК Шахтар

Шахтар ризикує втратити двох основних півзахисників на матч-відповідь проти Бенфіки в 1/16 фіналу Ліги Європи.

 

Півзахисники Шахтаря Алан Патрік та Віктор Коваленко можуть бути неготовими до матчу-відповіді проти Бенфіки у Лізі Європи. Про це на передматчевій прес-конференції повідомив головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

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"Щодо Алана Патріка та Віті Коваленка є певні сумніви. Це не секретна інформація, про це всім відомо", – сказав португальський наставник.

Нагадаємо, саме Патрік та Коваленко стали авторами голів у першому матчі команд, який відбувся в Харкові.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Головне Луїш Каштру Луїш Каштру Алан Патрік Алан Патрік Віктор Коваленко Віктор Коваленко
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