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Бенфіка – Шахтар: Діаш не згоден з результатом поєдинку

07:30 3615 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: Діаш не згоден з результатом поєдинку
Бенфіка – Шахтар / Фото abola

Захисник Бенфіки Рубен Діаш поділився враженнями від вильоту португальців з плей-офф Ліги Європи.

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

"Ми розчаровані вильотом з турніру, адже це була гра, де ми повинні були перемагати.

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Ми провели чудовий перший тайм, і також нам вдалось забити після перерви. Але це футбол, суперник забив ще два голи і вирішив долю поєдинку. Сеферовіч та Вінісіус мали хороші нагоди, але не реалізували їх", – цитує Діаша ABola.

Нагадаємо, підопічні Каштру зуміли вибити Бенфіку з плей-офф Ліги Європи з рахунком 5:4 за сумою двох матчів. Жеребкування пар 1/8 фіналу ЛЄ відбудеться 28 лютого, початок о 14:00.

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Теги
Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Шахтар Шахтар Рубен Діаш Рубен Діаш Бенфіка Бенфіка
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