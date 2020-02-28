Бенфіка – Шахтар: Діаш не згоден з результатом поєдинку

Захисник Бенфіки Рубен Діаш поділився враженнями від вильоту португальців з плей-офф Ліги Європи.

"Ми розчаровані вильотом з турніру, адже це була гра, де ми повинні були перемагати.

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Ми провели чудовий перший тайм, і також нам вдалось забити після перерви. Але це футбол, суперник забив ще два голи і вирішив долю поєдинку. Сеферовіч та Вінісіус мали хороші нагоди, але не реалізували їх", – цитує Діаша ABola.

Нагадаємо, підопічні Каштру зуміли вибити Бенфіку з плей-офф Ліги Європи з рахунком 5:4 за сумою двох матчів. Жеребкування пар 1/8 фіналу ЛЄ відбудеться 28 лютого, початок о 14:00.

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