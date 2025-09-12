Бенфіка зустрінеться із Санта-Кларою у рамках 5-го туру чемпіонату Португалії. Стартовий склад команди українців дивіться у новині на "Футбол 24".

Сьогодні, 21 вересня, відбудеться матч 5-го туру Ліги Португалії між Бенфікою та Санта-Кларою. Початок заплановано на 22:15.

Тренер Бенфіки розкрив стартовий склад за день до матчу – Трубін та Судаков почули вердикт

Вже раніше було відомо, що Анатолій вийде у стартовому складі Бенфіки, про що вчора на прес-конференції повідомив тренер Бруну Лаже. Проте участь іншого українського гравця Георгія Судакова, який нещодавно приєднався до португальського клубу, тренер вирішив залишити інтригою.

Судаков не потрапив до стартового складу, але залишився в запасі, тож має всі шанси дебютувати за Бенфіку.

Стартовий склад Бенфіки: Трубін, Сілва, Барренечеа, Аурснес, Івановіч, Павлідіс, Ріос, Даль, Шельдеруп, Отаменді, Томас Араужо.

Запасні: Соареш, Обрадор, Судаков, Баррейро, Престіанні, Енріке Араужо, Олівейра, Леандро Сантуш, Пріоште.

Судаков ніби народився заново: Бенфіка наважилася на революцію – нереальний трансфер з прицілом на ЛЧ