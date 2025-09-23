Бенфіка та Ріу Аве проведуть перенесений матч першого туру чемпіонату Португалії. Стартовий склад команди Жозе Моурінью можна переглянути у цій новині на "Футбол 24".

Сьогодні, 23 вересня, відбудеться перенесений матч першого туру чемпіонату Португалії, у якому Бенфіка прийматиме Ріу Аве. Початок гри запланований на 22:15 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Георгій Судаков не зможе взяти участь у поєдинку через регламент: на момент первинної дати зустрічі українець ще не був офіційно зареєстрований у складі лісабонського клубу. Однак, як повідомляли ЗМІ, Португальська ліга надала "орлам" дозвіл заявити Судакова на цю гру. Аналогічне право отримав і новачок Доді Лукебакіо, який уже повністю відновився після травми.

Стартовий склад Бенфіки: Трубін, Дедіч, Сілва, Отаменді, Даль, Ріос, Барренчеа, Аурснес, Судаков, Івановіч, Павлідіс.

