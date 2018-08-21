Бенфіка – ПАОК: Шахов та Хачеріді почнуть матч на лаві запасних, Факундо Феррейра вийде в основі

Стали відомі стартові склади на перший матч плей-офф ліги чемпіонів між Бенфікою та ПАОКом.

Бенфіка та ПАОК оголосили стартові склади на матч плей-офф Ліги чемпіонів.

Хачеріді після матчу зі Спартаком показав вболівальникам щитки з прапором України

Екс-гравець донецького Шахтаря Факундо Феррейра вийде на поле у складі господарів з перших хвилин, українські футболісти ПАОКа Євген Шахов та Євген Хачеріді розпочнуть матч на лаві запасних.

Матч Бенфіка – ПАОК розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, що в попередньому раунді ПАОК вибив московський Спартак.