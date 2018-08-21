toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Бенфіка – ПАОК: Шахов та Хачеріді почнуть матч на лаві запасних, Факундо Феррейра вийде в основі

21:10 386 Читать на русском
Бенфіка – ПАОК: Шахов та Хачеріді почнуть матч на лаві запасних, Факундо Феррейра вийде в основі
Євген Шахов / Фото: ФК ПАОК

Стали відомі стартові склади на перший матч плей-офф ліги чемпіонів між Бенфікою та ПАОКом.

Бенфіка та ПАОК оголосили стартові склади на матч плей-офф Ліги чемпіонів.

Хачеріді після матчу зі Спартаком показав вболівальникам щитки з прапором України

Екс-гравець донецького Шахтаря Факундо Феррейра вийде на поле у складі господарів з перших хвилин, українські футболісти ПАОКа Євген Шахов та Євген Хачеріді розпочнуть матч на лаві запасних.

Матч Бенфіка – ПАОК розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, що в попередньому раунді ПАОК вибив московський Спартак.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Бенфіка - ПАОК: Вівторок 21 серпня 2018

Бенфіка
0 : 0
ПАОК
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ПАОК ПАОК Ліга чемпіонів Бенфіка - ПАОК Євген Хачеріді Євген Хачеріді Євген Шахов Євген Шахов Факундо Феррейра Факундо Феррейра
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
9
хв
Аякс
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук